В Лебедине пожарные быстро потушили балкон

О пожаре сообщил владелец помещения, который увидел дым на балконе собственной квартиры.
На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено балкон на площади 5 кв.м. Поскольку он был облицован горючими материалами, пламя быстро распространилось по всей площади балкона. Существовала угроза распространения огня на остальную квартиру, а также на квартиру этажом выше.
Благодаря оперативным действиям спасателей в 17:17 пожар был локализован, а в 17:35 полностью ликвидирован, тем самым не допущено значительный материальный ущерб.
По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стали детские шалости с огнем.
Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: уважаемые родители, не оставляйте детей наедине со спичками или другими горючими предметами, поскольку такие шалости приводят к возникновению пожаров, значительному материальному ущербу и иногда человеческих жертвам.
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