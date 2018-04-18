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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17119

В Лебедине пожарные быстро потушили балкон

3 мая в 17:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на третьем этаже 5-этажного жилого дома по ул. Гастелло в г. Лебедин.

О пожаре сообщил владелец помещения, который увидел дым на балконе собственной квартиры.

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено балкон на площади 5 кв.м. Поскольку он был облицован горючими материалами, пламя быстро распространилось по всей площади балкона. Существовала угроза распространения огня на остальную квартиру, а также на квартиру этажом выше.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 17:17 пожар был локализован, а в 17:35 полностью ликвидирован, тем самым не допущено значительный материальный ущерб.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стали детские шалости с огнем.

Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: уважаемые родители, не оставляйте детей наедине со спичками или другими горючими предметами, поскольку такие шалости приводят к возникновению пожаров, значительному материальному ущербу и иногда человеческих жертвам.

Право Лебедин Пожар
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