Сумские водители массово превратились в «инвалидов»

Напоминаем, что с 26 октября начали действовать изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку (остановку, стоянку) транспортных средств в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.
В частности, санкция ч.5 ст. 122 КУоАП и ч.6 ст. 152-1 КУоАП предусматривает взыскание в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривен) за соответствующее правонарушение.
Электронная петиция Егора Губенко «Обустройство парковки на перекрестке улицы Кооперативной и Покровской площади» получила ответ от горсовета....
Электронная петиция «Обустройство парковки на перекрестке улицы Кооперативной и Покровской площади» собрала необходимые подписи и будет передана в горсовет.... 1
Патрульная полиция выписала постановление жене первого заммэра Сум Владимира Войтенко на парковку в неположенном месте....
Сегодня, 28 апреля, в пешеходной зоне на ул. Воскресенской съемочная группа телеканала «UA:СУМИ» зафиксировала сняла припаркованный депутатом горсовета Владимиром Шиловым...
Такое распоряжение городского головы получил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов...