Сумские водители массово превратились в «инвалидов» С начала года патрульные обнаружили почти 50 случаев нарушений правил парковки на местах для инвалидов.

Напоминаем, что с 26 октября начали действовать изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку (остановку, стоянку) транспортных средств в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

В частности, санкция ч.5 ст. 122 КУоАП и ч.6 ст. 152-1 КУоАП предусматривает взыскание в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривен) за соответствующее правонарушение.