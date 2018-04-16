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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3048

В Глухове пьяная драка закончилась уголовкой

В одном из глуховских баров двое нетрезвых отдыхающих затеяли ссору, которая закончилась дракой. Один из ее участников, сбив с ног своего противника, выхватил у того мобильный и ушел.

В Глуховский отдел полиции обратилась 25-летняя администратор местного бара с сообщением о том, что у одного из клиентов заведения открыто отобрали мобильный телефон.

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что пострадавший - 55-летний житель райцентра. Мужчина, отдыхая в тот вечер в баре, выпил лишнего, и между ним и другим нетрезвым посетителем возникла словесная перепалка, а затем - и драка. После очередного удара пострадавший упал, а его оппонент, воспользовавшись случаем, схватив у лежащего телефон и ушел.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый ровесник потерпевшего, тоже из числа местных жителей. Его действия в полиции квалифицировали как грабеж и открыли уголовное производство. Теперь злоумышленнику придется предстать перед судом, ведь в соответствии с ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде заключения от 4 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Грабеж
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