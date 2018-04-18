Полиция раскрыла 10 краж

Так, в Сумах работники полиции разыскали 19-летнего юношу, который обокрал квартиру, которую снимал. Из квартиры 49-летней владелицы он украл телевизор. Еще двух злоумышленников разоблачили в тату-салоне и в помещении одного из учебных заведений. И если 29-летний сумчанин украл куртку у своего сверстника, то 15-летний парень соблазнился на мобильный своего несовершеннолетнего знакомого.
Еще двух злоумышленников разоблачили работники Сумского районного отдела. Они установили двух мужчин 20 и 55 лет, которые рыскали по дачным домам и хозяйственным помещением и похищали металлические изделия. Подобного «металлоискателя» разоблачили и в Великописаревском районе. Там 49-летний местный житель решил улучшить свое материальное состояние за счет одного из госпредприятий, с которого украл 120 кг металлических изделий, которые работники полиции изъяли и вернули владельцу.
В Ямполе правоохранители раскрыли кражу велосипеда. Подозреваемым оказался 38-летний житель района, который воспользовался небрежностью 59-летнего мужчины и украл у магазина его оставленный без присмотра двухколесник.
По всем фактам в полиции следователи открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественным преступлениям. В зависимости от тяжести преступления всем им грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже заключения сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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