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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5548

Полиция раскрыла 10 краж

В текущем году полицейские уже раскрыли 634 краж чужого имущества, 10 из которых - за прошедшие сутки.

Так, в Сумах работники полиции разыскали 19-летнего юношу, который обокрал квартиру, которую снимал. Из квартиры 49-летней владелицы он украл телевизор. Еще двух злоумышленников разоблачили в тату-салоне и в помещении одного из учебных заведений. И если 29-летний сумчанин украл куртку у своего сверстника, то 15-летний парень соблазнился на мобильный своего несовершеннолетнего знакомого.

Еще двух злоумышленников разоблачили работники Сумского районного отдела. Они установили двух мужчин 20 и 55 лет, которые рыскали по дачным домам и хозяйственным помещением и похищали металлические изделия. Подобного «металлоискателя» разоблачили и в Великописаревском районе. Там 49-летний местный житель решил улучшить свое материальное состояние за счет одного из госпредприятий, с которого украл 120 кг металлических изделий, которые работники полиции изъяли и вернули владельцу.

В Ямполе правоохранители раскрыли кражу велосипеда. Подозреваемым оказался 38-летний житель района, который воспользовался небрежностью 59-летнего мужчины и украл у магазина его оставленный без присмотра двухколесник.

По всем фактам в полиции следователи открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественным преступлениям. В зависимости от тяжести преступления всем им грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже заключения сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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