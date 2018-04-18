«Сумы» получат три очка без выхода на поле

4 мая в ПФК «Сумы» поступило письмо из ПФЛ, в котором указано, что матч 32 тура ФК «Жемчужина» - ПФК «Сумы», который должен был состояться 6 мая, не состоится в связи с тем, что ФК «Жемчужина» снимается с соревнований чемпионата Украины в Первой лиге.
Напомним: за три тура до завершение турнира на счету одесской команды было 27 очков и последнее место в таблице. До спасительного 14-го места было всего 3 очка. «Сумы» с 36 очками на 12-ом месте.
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