Сумские копы остановили пьяную женщину за рулем

Во время патрулирования на улице Роменской, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил транспортное средство LEXUS. За рулем находилась 49-летняя женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у гражданки 1,7 промилле алкоголя, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.
Полицейские составили на нее административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.
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