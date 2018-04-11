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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09161

Сумские копы остановили пьяную женщину за рулем

Патрульные обнаружили нетрезвую женщину за рулем.

Во время патрулирования на улице Роменской, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил транспортное средство LEXUS. За рулем находилась 49-летняя женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у гражданки 1,7 промилле алкоголя, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на нее административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Право Пьяный за рулем
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