Сумские копы остановили пьяную женщину за рулем Патрульные обнаружили нетрезвую женщину за рулем.

Во время патрулирования на улице Роменской, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил транспортное средство LEXUS. За рулем находилась 49-летняя женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у гражданки 1,7 промилле алкоголя, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на нее административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.