На Сумщине до сих пор есть проблема с пандусами для инвалидов Во время заседания коллегии облгосадминистрации обсуждалось состояние обеспечения беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам физического окружения на территории Сумской области.

Начальник управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олег Кривцов наглядно продемонстрировал, что лучше всего работа по установлению пандусов согласно ГСН проводится в помещениях, где расположены структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.

«Однако, есть такие конкретные примеры, когда на одном пандусе выявлено пять нарушений. Лучше бы вообще не строили те пандусы, которыми нельзя пользоваться - это только напрасно потраченные деньги», - возмутился чиновник и добавил, что жители Сум вынуждены обращаться даже к Президенту Украины по поводу отсутствия пандусов, поскольку городские власти эти вопросы почему-то не решают.

«К сожалению, такие ситуации есть не только в Сумах, а во всех городах области. Нужно начинать с себя. Если даже в райгосадминистрациях отсутствуют пандусы, то что мы можем требовать от органов местного самоуправления и других учреждений? Например, люди в колясках, мамы с колясками не могут попасть в необходимые административные здания. Конечно, во вновь построенных помещениях, тех же ЦПАУ, этот вопрос более или менее решен, однако его необходимо решать и в других административных учреждениях», - высказался глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский отметил, что они решили именно на примере районных структурных подразделений соцзащиты населения и областного Департамента показать, как нужно обустраивать помещения с соблюдением всех государственных строительных норм.

Кроме доступности помещения, важной является и проблема доступности транспорта. Об этом рассказал начальник управления облгосадминистрации Владимир Дудченко: «Предприятия железнодорожного, автомобильного транспорта постоянно принимают меры по беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями. На железнодорожных вокзалах Сум и Тростянца приобретены инвалидные коляски и образованы специальные подразделения, которые в случае необходимости предоставляют инвалидам услуги по посадке и высадке. Перевозчики же общественного транспорта не допускаются к участию в конкурсе, если их транспорт не оборудован для людей с особыми потребностями».

Николай Клочко возразил ему и обратил внимание на то, что ежедневно все видят и в новостях, и в соцсетях, как люди активно выставляют фото развалившихся маршруток. «Так где же все то, что перевозчики заявляют во время конкурса?», - спросил он.

«Это нужно не нам, а именно людям с ограниченными физическими возможностями - и это принципиальный вопрос. Поэтому и власть, и органы местного самоуправления должны повышать значимость социальной защиты населения. Главная цель - чтобы указанная категория граждан чувствовала себя полноценными членами общества», - обратился к присутствующим глава ОГА.