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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2777

На Сумщине планируют построить 12 современных амбулаторий

Во время совещания с главами районов и ОТГ под председательством главы облгосадминистрации Николая Клочко начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко отметил необходимость начала строительства этих медицинских учреждений.

«На территории области мы будем строить 5 амбулаторий групповой практики и 7 амбулаторий монопрактики. Расположены они будут в селах - Монашеская Слобода Бурынского района, Угроеды Краснопольской ОТГ, Сынивке Липоводолинского района, Коровинцы Коровинской ОТГ Недригайловского района, Кардашовке и Пологи Чернетченской ОТГ Ахтырского района, Малая Павловка Камышанской ОТГ Ахтырского района, Бездрик Бездрицкой ОТГ Сумского района, а также в селах Степановка и Кияница Сумского района», - сообщил начальник управления здравоохранения.

По его словам, средства из государственного бюджета на строительство амбулаторий уже поступили в область. На днях должно быть утверждено Постановление Кабмина о порядке использования этих средств.

«Строительство 12 амбулаторий, которые мы запланировали, нам нужно начать в этом году. Они должны соответствовать типовым проектам Министерства здравоохранения, разработанным по европейским стандартам», - добавил он.

Общество Амбулатория Здравоохранение
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