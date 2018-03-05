На Сумщине планируют построить 12 современных амбулаторий

«На территории области мы будем строить 5 амбулаторий групповой практики и 7 амбулаторий монопрактики. Расположены они будут в селах - Монашеская Слобода Бурынского района, Угроеды Краснопольской ОТГ, Сынивке Липоводолинского района, Коровинцы Коровинской ОТГ Недригайловского района, Кардашовке и Пологи Чернетченской ОТГ Ахтырского района, Малая Павловка Камышанской ОТГ Ахтырского района, Бездрик Бездрицкой ОТГ Сумского района, а также в селах Степановка и Кияница Сумского района», - сообщил начальник управления здравоохранения.
По его словам, средства из государственного бюджета на строительство амбулаторий уже поступили в область. На днях должно быть утверждено Постановление Кабмина о порядке использования этих средств.
«Строительство 12 амбулаторий, которые мы запланировали, нам нужно начать в этом году. Они должны соответствовать типовым проектам Министерства здравоохранения, разработанным по европейским стандартам», - добавил он.
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