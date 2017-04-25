Заканчивается выплата ежегодной разовой помощи к 9 мая Такую помощь получают ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Сейчас помощь получили 37 921 человек (или 95% нуждающихся) на общую сумму 39,4 миллиона гривен.

Средства, утвержденные на выплату помощи, поступивших в область в полном объеме - 40,8 миллиона гривен, уверяют в областном Департаменте социальной защиты населения.

Следует подчеркнуть, что списки получателей выплаты постоянно пополняются лицами из числа участников АТО. Законодательством предусмотрено, что граждане, которые не получили разовую денежную помощь к 9 мая, имеют право обратиться за ней до 30 сентября соответствующего года, в котором производится выплата.