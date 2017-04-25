Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29126

Заканчивается выплата ежегодной разовой помощи к 9 мая

Такую помощь получают ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Сейчас помощь получили 37 921 человек (или 95% нуждающихся) на общую сумму 39,4 миллиона гривен.

Средства, утвержденные на выплату помощи, поступивших в область в полном объеме - 40,8 миллиона гривен, уверяют в областном Департаменте социальной защиты населения.

Следует подчеркнуть, что списки получателей выплаты постоянно пополняются лицами из числа участников АТО. Законодательством предусмотрено, что граждане, которые не получили разовую денежную помощь к 9 мая, имеют право обратиться за ней до 30 сентября соответствующего года, в котором производится выплата.

Общество 9 мая Соцвыплаты
view counter

По тематике

Сегодня 15:42

Как в Сумах будут праздновать 9 мая

С 5 по 9 мая в Сумах состоятся мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом...

23.03.2018 14:23

Ветеранам и инвалидам войны выплатят пособие к 9 Мая

Правительство приняло решение о выплате единовременного пособия ветеранам и пострадавшим от войны....

08.02.2018 13:10

Информация для сумчан: размер выплат пострадавшим на производстве пересчитали

Кабинет Министров Украины принял постановление № 1053 «О перечислении размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального...

04.05.2017 13:24

Як у Сумах відзначатимуть 8-9 травня

Заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні...

25.04.2017 15:44

В Сумах составили программу празднования 8-9 мая

В Сумах составили программу празднования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.