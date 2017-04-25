Заканчивается выплата ежегодной разовой помощи к 9 мая

Сейчас помощь получили 37 921 человек (или 95% нуждающихся) на общую сумму 39,4 миллиона гривен.
Средства, утвержденные на выплату помощи, поступивших в область в полном объеме - 40,8 миллиона гривен, уверяют в областном Департаменте социальной защиты населения.
Следует подчеркнуть, что списки получателей выплаты постоянно пополняются лицами из числа участников АТО. Законодательством предусмотрено, что граждане, которые не получили разовую денежную помощь к 9 мая, имеют право обратиться за ней до 30 сентября соответствующего года, в котором производится выплата.
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