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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35261

Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны

В Великописаревском районе пограничники мобильного подразделения Сумского отряда обнаружили боеприпас времен Второй Мировой войны.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Братеница, в нескольких метрах от госграницы на грунтовой дороге обнаружил предмет, внешне похожий на гранату «Ф-1» времен Второй Мировой войны.

Об обнаруженном боеприпасе пограничники немедленно известили местные органы власти, правоохранительные органы и ГСЧС.

Охрану места нахождения боеприпаса осуществляли работники Национальной полиции.

Право Великописаревский район Пограничники Устаревшие боеприпасы
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