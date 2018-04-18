Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны В Великописаревском районе пограничники мобильного подразделения Сумского отряда обнаружили боеприпас времен Второй Мировой войны.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Братеница, в нескольких метрах от госграницы на грунтовой дороге обнаружил предмет, внешне похожий на гранату «Ф-1» времен Второй Мировой войны.

Об обнаруженном боеприпасе пограничники немедленно известили местные органы власти, правоохранительные органы и ГСЧС.

Охрану места нахождения боеприпаса осуществляли работники Национальной полиции.