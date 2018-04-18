Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Братеница, в нескольких метрах от госграницы на грунтовой дороге обнаружил предмет, внешне похожий на гранату «Ф-1» времен Второй Мировой войны.
Об обнаруженном боеприпасе пограничники немедленно известили местные органы власти, правоохранительные органы и ГСЧС.
Охрану места нахождения боеприпаса осуществляли работники Национальной полиции.
В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено более...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с работниками таможни в пресекли попытку вывоза из Украины самовара...
В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины предмета антиквариата...
В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в очередной раз предупредили попытку незаконного вывоза из...