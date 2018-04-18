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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0366

На Сумщине изъяли крупную партию наркотического сырья

Установлено, что в одном из местных магазинов Конотопа под предлогом реализации пищевых продуктов наркозависимым лицам продается сырье для изготовления наркотиков.

В рамках уголовного производства прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в г. Конотоп проведен санкционированные обыски на одном из складов, который принадлежит частному предприятию, в магазине, а также по месту жительства руководителя предприятия.

В ходе обысков работники полиции и прокуратуры обнаружили и изъяли более 700 мешков с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку и маковое семя.

Кроме того, в помещении были обнаружены 50 патронов различных калибров, пистолет, 38 мобильных телефонов, 19 паспортов граждан Украины и около 10 000 гривен наличных.

 «Сейчас двум лицам уже вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах) УК Украины, - комментирует событие временно исполняющий обязанности начальника ГУНП области Олег Григоров. - Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного продолжения. Изъятое сырье направлено на экспертное исследование. Выясняются каналы его поставки и круг причастных к купле-продаже наркотического сырья лиц».

За незаконный оборот наркотических средств подозреваемым грозит лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В то же время начато уголовное производство по факту хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения - по ч. 1 ст. 263 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Наркотики
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