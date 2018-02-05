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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22180

За две недели копы выписали 125 штрафов за нарушения водителями автобусов

Профилактические мероприятия «Перевозчик» продолжаются.

Напоминаем, что с 20 апреля для уменьшения аварийности на дорогах страны полицейские усилили контроль за безопасностью дорожного движения при перевозке пассажиров.

По состоянию на 4 мая, в городе и двух автодорогах национального значения (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области), патрульные полицейские осмотрели более 160 автобусов, используемых для предоставления услуг по перевозке пассажиров. При этом зафиксировали 125 нарушений требований действующего законодательства, в частности:

- 57 фактов перевозки пассажиров сверх установленного количества и т.п.;

- 18 фактов управления технически неисправными автобусами;

- 15 фактов нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части;

- 3 факта управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль;

- 2 факта управления автобусами без соответствующих документов;

- 1 факт управления автобусом в состоянии наркотического опьянения.

Профилактические мероприятия продолжаются, поэтому призываем пассажиров с пониманием отнестись к проверкам. Прежде всего, это ваша безопасность и безопасность ваших родных!

Право Перевозчики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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