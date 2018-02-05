За две недели копы выписали 125 штрафов за нарушения водителями автобусов

Напоминаем, что с 20 апреля для уменьшения аварийности на дорогах страны полицейские усилили контроль за безопасностью дорожного движения при перевозке пассажиров.
По состоянию на 4 мая, в городе и двух автодорогах национального значения (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области), патрульные полицейские осмотрели более 160 автобусов, используемых для предоставления услуг по перевозке пассажиров. При этом зафиксировали 125 нарушений требований действующего законодательства, в частности:
- 57 фактов перевозки пассажиров сверх установленного количества и т.п.;
- 18 фактов управления технически неисправными автобусами;
- 15 фактов нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части;
- 3 факта управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль;
- 2 факта управления автобусами без соответствующих документов;
- 1 факт управления автобусом в состоянии наркотического опьянения.
Профилактические мероприятия продолжаются, поэтому призываем пассажиров с пониманием отнестись к проверкам. Прежде всего, это ваша безопасность и безопасность ваших родных!
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