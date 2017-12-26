В Сумах будут взвешивать грузовики, разбивающие дороги Об этом во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Перед выходными во время совещания с дорожниками решили закупить контрольно-весовой комплекс, минимум один, передвижной, - поделился он. – И будем его ставить по разным направлениям, чтобы контролировать вес автомобилей, въезжающих в город. До 12 тонн будем впускать, потому что наши дороги на большее не рассчитаны, - так было еще в Советском Союзе. Только на остановках делали усиление, потому что считали троллейбусы вместе с пассажирами. Героев крут до совсем разбита, будем в этом году делать два слоя. Нужно присмотреться и к тем, кто песок возит, какая дорога выдержит. Борта понаращивали и возят, какие дороги это выдержат?