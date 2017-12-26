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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:2380

В Сумах будут взвешивать грузовики, разбивающие дороги

Об этом во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Перед выходными во время совещания с дорожниками решили закупить контрольно-весовой комплекс, минимум один, передвижной, - поделился он. – И будем его ставить по разным направлениям, чтобы контролировать вес автомобилей, въезжающих в город. До 12 тонн будем впускать, потому что наши дороги на большее не рассчитаны, - так было еще в Советском Союзе. Только на остановках делали усиление, потому что считали троллейбусы вместе с пассажирами. Героев крут до совсем разбита, будем в этом году делать два слоя. Нужно присмотреться и к тем, кто песок возит, какая дорога выдержит. Борта понаращивали и возят, какие дороги это выдержат?

Общество Весовой контроль Дороги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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