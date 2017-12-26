В Сумах будут взвешивать грузовики, разбивающие дороги

- Перед выходными во время совещания с дорожниками решили закупить контрольно-весовой комплекс, минимум один, передвижной, - поделился он. – И будем его ставить по разным направлениям, чтобы контролировать вес автомобилей, въезжающих в город. До 12 тонн будем впускать, потому что наши дороги на большее не рассчитаны, - так было еще в Советском Союзе. Только на остановках делали усиление, потому что считали троллейбусы вместе с пассажирами. Героев крут до совсем разбита, будем в этом году делать два слоя. Нужно присмотреться и к тем, кто песок возит, какая дорога выдержит. Борта понаращивали и возят, какие дороги это выдержат?
С 12 апреля представители Службы автомобильных дорог в Сумской области, Облавтодора и Нацполиции приступили к весеннему комиссионному осмотру автомобильных дорог...
В связи с недопущением деформации дорожного покрытия и его сохранения от разрушений при весеннем переувлажнении, совместно с Управлением патрульной полиции...
По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен....
За прошедшие сутки температура воздуха по области ночью составляла от -3 до +1 градусов. Местами шел мокрый снег, толщина снега...
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