Сумчанки – с бронзой командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 5-6 мая в Тайцане (Китай) проходил командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

В соревнованиях принимали участие сразу трое сумчанок. С медалами возвращаются в Сумы Людмила Шелест и Ксения Радько, который в команде заняли третье место на дистанции 50 км.

Их коллега по сборной Кристина Юдкина финишировала 12-й с национальным рекордом Украины - 4:22.15 ч. Василиса Витовщик с результатом 4:24.08 ч финишировала тринадцатой, Алина Цвилий была 15-й (4: 28.49 ч). Наши Людмила Шелест - 20-е место (4:37.43 ч), а Ксения Радько – 21-ой (4:38.23 ч).

С мировым рекордом 4:04.36 ч. победила китаянка Жуй Лян. Серебряную медаль выиграла китаянка Инь Хан (4:09.09 ч), а бронзовую - австралийка Клэр Таллент (4: 09.33 ч - личный рекорд).

Командный зачет выиграли китаянки (8 очков). Эквадор (21 очко) и Украина (40 очков) заняли второе и третье места соответственно.

На дистанции 20 км выступала сумчанка Инна Кашина. В составе сборной она заняла четвертое место. А в индивидуальном сумела финишировать в десятке сильнейших. Кроме финиша в десятке, Кашина еще и установила в Тайцане личный рекорд. Сумчанка впервые в карьере вышла из полутора часов и со временем 1:28.58 ч заняла девятое место.

Близкой к десятке была Надежда Боровская. С результатом 1:29.28 ч она 11-я. Валентина Мирончук финишировала 49-й (1:35.32 ч), Тамара Гаврилюк - 66-й (1:38.19 ч), а Дарья Хусаинова - 77-й (1:46.14 ч).

Украинская команда заняла четвертое место с суммой 69 очков. Победили китаянки (17 очков). Итальянки (38) и испанки (40) выиграли серебряные и бронзовые медали соответственно.

В индивидуальном зачете победила мексиканка Мария Гвадалупе Гонзалез (1:26.38 ч). За спиной у нее остались две хозяйки соревнований - Шицзе Циян (1:27.06 ч) и Цзяюй Ян (1:27.22 ч).

Кроме того, в первый день чемпионата украинцы в команде выиграли серебряную медаль на дистанции 50 км среди мужчин, а Марьян Закальницкий финишировал четвертым.