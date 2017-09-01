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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51243

Освещение в городском парке обещают отремонтировать уже в этом году

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко.

Соответствующее письмо на выделение средств департамент инфраструктуры уже направил в Сумской горсовет.

- Полной замены требуют электроопоры, которые разрушены временем. Поэтому, модернизация освещения в парке отдыха необходима капитальная, - отметил директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко.

После обработки финдепартаментом пакета документов, вопрос о выделении средств будет рассмотрен на майской сессии.

Напомним: три месяца назад говорили о том, что освещение в парке будут ремонтировать только после разработки концепции развития парка.

Общество Городской парк Горсвет
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