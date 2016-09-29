До 10 лет за решеткой грозит шести подросткам, напавшим на сумчанина До 10 лет лишения свободы грозит шести юношам, совершившим разбойное нападение на сумчанина в марте 2018 года.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шести человек, пятеро из которых - несовершеннолетние. Юноши обвиняются по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Напомним, что 5 марта 2018 года в г. Сумы возле дома № 16 по ул. Леси Украинки, около 2 часов ночи, шесть парней напали на сумчанина, который возвращался с работы, жестоко избили его, а также отобрали документы и все ценные вещи, всего на сумму свыше 3 тыс. грн.

Мужчину без сознания нашел случайный прохожий, который вызвал полицию и медиков. Патрульные полицейские по приметам, которые предоставил потерпевший, уже через несколько минут нашли и задержали нападавших. У одного из задержанных обнаружен мобильный телефон потерпевшего, другой успел выбросить похищенный кошелек, однако это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Самому младшему из задержанных - 15 лет, четырем другим - по 16, самому старшему - 18 лет. Все они жители г. Сумы, двое учатся в школе, еще трое - в профессионально-технических учебных заведениях. Один 16-летний, в отношении которого в суде уже слушается дело по обвинению в подобном преступлении, по ходатайству прокуратуры взят под стражу.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, 45-летний пострадавший получил повреждения средней тяжести, в частности, сотрясение головного мозга и перелом костей черепа. Согласно заключению медиков, молодые не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.