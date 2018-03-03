Сумской лучник настрелял на медали на Всемирной гимназиаде Воспитанник ДЮСШ «Спартаковец» Артем Овчинников отличился на Всемирной летней гимназиаде-2018, которая проходит с 2 по 9 мая в Марокко.

Сумской лучник завоевал бронзу в личном первенстве, второе командное место и второе место в миксте. Подготовила спортсмена тренер Наталья Родионова.