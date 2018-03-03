Сумской лучник настрелял на медали на Всемирной гимназиаде

Сумской лучник завоевал бронзу в личном первенстве, второе командное место и второе место в миксте.
23-29 апреля в Шанхае проходил второй этап кубка мира по стрельбе из лука....
26-30 апреля во Львове прошел 21-й международный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди юниоров и кадетов....
С 19 по 22 апреля в г. Новая Каховка прошёл командный Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР,...
С 27 по 30 марта во Львове проходили соревнования по стрельбе из лука среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения...
25-28 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов 2001 г.р. и младше....