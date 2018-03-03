Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20201

Сумской лучник настрелял на медали на Всемирной гимназиаде

Воспитанник ДЮСШ «Спартаковец» Артем Овчинников отличился на Всемирной летней гимназиаде-2018, которая проходит с 2 по 9 мая в Марокко.

Сумской лучник завоевал бронзу в личном первенстве, второе командное место и второе место в миксте.

Подготовила спортсмена тренер Наталья Родионова.

Спорт Стрельба из лука
view counter

По тематике

03.05.2018 13:54

Сумские лучники отстрелялись в Шанхае

23-29 апреля в Шанхае проходил второй этап кубка мира по стрельбе из лука....

Сумские лучники отличились во Львове
02.05.2018 15:40

Сумские лучники отличились во Львове

26-30 апреля во Львове прошел 21-й международный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди юниоров и кадетов....

Сумские лучники стали лучшими в Украине
23.04.2018 08:54

Сумские лучники стали лучшими в Украине

С 19 по 22 апреля в г. Новая Каховка прошёл командный Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР,...

02.04.2018 16:37

Сумские лучники отличились во Львове

С 27 по 30 марта во Львове проходили соревнования по стрельбе из лука среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения...

Юные сумские лучники отличились на чемпионате Украины
03.03.2018 08:30

Юные сумские лучники отличились на чемпионате Украины

25-28 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов 2001 г.р. и младше....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.