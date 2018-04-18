На Конотопщине в ДТП пострадали двое пешеходов

По предварительным данным, водитель мопеда не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов - 32-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые двигались по краю проезжей части.
В результате данного происшествия, оба пострадавших получили травмы головы и переломы костей тела и были госпитализированы в хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы.
У водителя мопеда уже отобраны образцы крови на содержание алкоголя, а транспортное средство помещено на штрафплощадку Конотопского отдела полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему, - сообщил Богдан Войцеховский, начальника Конотопского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».
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