На Сумщине за неделю произошло 96 ЧП За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 96 чрезвычайных происшествий.

В результате пожаров погиб один человек, 4 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания, 6 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 70 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 13 человек, материальных ценностей на общую сумму более 3 млн 730 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 211 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери и несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгораниям газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костер на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.