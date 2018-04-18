За неделю пиротехники обезвредили более 200 боеприпасов времен войны В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено более 200 боеприпасов.

Это - фугасная авиационная бомба (ФАБ-50), 6 артиллерийских снарядов (122, 76 мм), 133 минометных (120, 82, 76, 44 мм) и протитанковая (62 мм) мины, 30 гранат М-39, 20 запалов BZE, 20 патронов времен Второй мировой войны, обнаруженные в Ахтырском, Великописаревском, Конотопском, Краснопольском, Сумском, Путивльском, Кролевецком и Лебединском районах.

В частности, на Краснопольщине в лесу вблизи с. Великий Бобрик, где раньше лесник обнаружил 12 минометных мин, при обследовании территории с помощью спецоборудования, роменские пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 120 минометных мин, 30 гранат, 20 запалов и 20 патронов. Специалисты изъяли 190 взрывоопасных предметов, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: весной количество находок боеприпасов времен прошлых войн значительно возрастает. Это связано, прежде всего, с началом земельных и активизацией строительных работ. Поэтому наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не касайтесь его, а тем более, не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону «101» и правоохранительные органы по телефону «102». Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.