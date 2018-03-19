В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока и ремонт ортопедо-травматологического отделения №1, начат ремонт физиотерапевтического отделения), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт центрального входа поликлиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинета женской консультации по ул. Троицкая, 20), КУ «Сумская городская детская вирусология а больница Святой Зинаиды» (заключен договор на разработку сметной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли стационара (корпус А) по адресу г.Сумы, ул.Троицкая, 28»).
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения....