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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51233

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю.

Проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока и ремонт ортопедо-травматологического отделения №1, начат ремонт физиотерапевтического отделения), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт центрального входа поликлиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинета женской консультации по ул. Троицкая, 20), КУ «Сумская городская детская вирусология а больница Святой Зинаиды» (заключен договор на разработку сметной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли стационара (корпус А) по адресу г.Сумы, ул.Троицкая, 28»).

Общество Ремонт больниц
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В Сумах продолжают ремонты в больницах

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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

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11.04.2018 15:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

26.03.2018 12:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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