В Сумах собираются менять троллеи

- 25 км троллеи в плохом состоянии. Поэтому контактная сеть рвется каждый день, - поделился Виталий Однорог на аппаратном совещании в мэрии 7 мая. - Особенно опасный участок - это 2 км троллеи в центре.
Мэр Сум Александр Лысенко дал распоряжение начальнику управления капитального строительства Виталий Шилову и директору КП «Электроавтотранс» совместно проработать данный вопрос, просчитать средства на ремонт и представить проект на сессию.
Получила ответ онлайн-петиция «Построить троллейбусный путь по линии: ул. Ковпака - ул. Черниговская»....
Новая троллейбусная линия в Сумах обойдется местному бюджету в 23,3 млн грн....
Мэрия Сум объявила тендер на строительство троллейбусной линии длиной 3 километра, на что планируется потратить 28,5 миллионов гривен....
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета 16 августа по результатам тендера заключило соглашение с ЧФ «Тимвел» на строительство... 3