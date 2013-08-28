В Сумах собираются менять троллеи В первую очередь, по словам директора КП «Электроавтотранс», необходимо обратить внимание на центр города.

- 25 км троллеи в плохом состоянии. Поэтому контактная сеть рвется каждый день, - поделился Виталий Однорог на аппаратном совещании в мэрии 7 мая. - Особенно опасный участок - это 2 км троллеи в центре.

Мэр Сум Александр Лысенко дал распоряжение начальнику управления капитального строительства Виталий Шилову и директору КП «Электроавтотранс» совместно проработать данный вопрос, просчитать средства на ремонт и представить проект на сессию.