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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58161

В Шостке обокрали коммунальщиков

Злоумышленник воспользовался оплошностью сотрудников коммунального предприятия и из незапертого помещения украл чемодан со слесарным инструментом.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель одного из жилищно-коммунальных предприятий города. Он рассказал, что из его открытого служебного помещения неизвестный злоумышленник похитил чемодан со слесарным инструментом.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Во время первоочередных поисковых мероприятий, полицейские установили вероятного подозреваемого - 33-летнего жителя Шостки, который признался в содеянном. По его словам, в открытое помещение он зашел из любопытства. А когда заметил чемодан с инструментами, решил его быстро забрать. Похищенное оставил на временное хранение у знакомого, который правоохранители изъяли и вернули владельцу».

Сейчас в отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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