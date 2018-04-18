Адвоката, который «занес» взятку в деле судьи Коваленко, лишили лиценции За «занос» денег СБУшников судье Хозсуда Сумщины Александру Коваленко через посредника - арбитражного управляющего Александра Малеваного - Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры (КДКА) Киевской области решила привлечь к ответственности адвоката Павла Путия в виде прекращения его адвокатской деятельности и исключения из реестра адвокатов Украины.

Такое решение КДКА приняла 28 марта. Адвокат с ним не согласился и обратился в суд. Рассмотрение иска адвоката Путия о признании противоправным и отмене решения КДКА в Окружном административном суде города Києва назначено на 22 мая.

Напомним: 1 ноября 2017 года сотрудники СБУ и НАБУ задержали тогдашнего председателя Хозяйственного суда Сумской области якобы на получении взятки в размере 26 тысяч долларов США. 2 ноября судье огласили подозрение в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса. 5 ноября Александр Коваленко ушел с поста председателя суда. 8 ноября Соломенский районный суд Києва назначил подозреваемому судье меру пресечения в виде залога в 5 млн.грн. До 28 февраля г-н Коваленко был отстранен от работы. Но с 1 марта снова приступил к судейству, так как Специализированная антикоррупционная прокуратура не обращалась больше в суд за продлением отстранения Олександра Коваленко. Сейчас он продолжает вершить правосудия. Однако остается подозреваемым в коррупционном преступлении.