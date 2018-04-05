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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине ежедневно находят старые боеприпасы времен войны

За прошедшие выходные в полицию от граждан поступило два сообщения об обнаружении в земле старых ржавых боеприпасов. Опасные находки подлежат осторожному изъятию, и уничтожению на полигоне.

В минувшую субботу, в карьере, неподалеку от села Грузское Кролевецкого района, во время проведения работ было обнаружено 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

А в воскресенье в Сумской районный отдел полиции позвонила 34-летняя жительница областного центра и сообщила, что, работая на приусадебном участке у своей матери в селе Новоселовка, она наткнулась на подозрительный ржавый предмет, похожий на боеприпас. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, установили, что на огороде действительно находится артиллерийский снаряд калибра 120 миллиметров. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы чаще всего находят именно весной, когда начинаются полевые работы, а также происходят пикники и прогулки на природе. Поэтому во всех случаях обнаружения снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, правоохранители советуют ни в коем случае с ними не контактировать самим и не допустить контакта посторонних лиц. В случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, самое главное отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы
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