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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56295

В Конотопе на взятке поймали нарколога

На Сумщине разоблачили врача-нарколога, который за вознаграждение осуществлял сделки с медицинскими препаратами и документацией.

Конотопской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и Конотопом отделом полиции в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность врача-нарколога Конотопской центральной районной больницы.

Установлено, что указанный медицинский работник назначал лечение наркозависимым лицам, а также продавал им наркосодержащие препараты без соответствующего учета. Полученные за это деньги присваивал. В понедельник, 7 мая 2018 года, врач-нарколог задержан непосредственно после реализации соответствующих медицинских препаратов наркозависимым лицам за 4 тыс. 540 грн.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении медика о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения или получения лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, неправомерной выгоды) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Конотоп Нарколог Наркотики
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