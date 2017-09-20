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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах состоялся Крестный ход в поддержку признания автокефалии Украинской Церкви

В воскресенье, 6 мая, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе г. Сумы состоялась Божественная Литургия с участием большого количества верующих со всей области.

Архиерейское Богослужение завершилось Молебном за единую поместную Православную Автокефальную Церковь в Украине.

Крестный ход, в котором приняли участие духовенство Сумской епархии, представители власти, общественных организаций, участники АТО, сумское казачество и верующие Сум и области, начался от Свято-Воскресенского собора. Участники шествия прошли площадью Независимости, улицам Соборной и Петропавловской к памятному знаку Героям Небесной сотни.

У памятного знака состоялись выступления общественных деятелей. Со словом к собравшимся обратился архиепископ Мефодий. Он поблагодарил всех, кто собрался в этот день в поддержку единства нашей Церкви и государственности. Выступали общественные деятели и представители власти.

От памятного знака Героям Небесной Сотни колонна двинулась к Аллее Героев АТО. Архиепископ Мефодий вместе с духовенством отслужил литию по погибшим. Прихожанин храма Николай Крамар вместе с сыновьями и внуком передал Свято-Воскресенском собору икону Покров Пресвятой Богородицы.

Общество Крестный ход
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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