В Сумах состоялся Крестный ход в поддержку признания автокефалии Украинской Церкви

Архиерейское Богослужение завершилось Молебном за единую поместную Православную Автокефальную Церковь в Украине.
Крестный ход, в котором приняли участие духовенство Сумской епархии, представители власти, общественных организаций, участники АТО, сумское казачество и верующие Сум и области, начался от Свято-Воскресенского собора. Участники шествия прошли площадью Независимости, улицам Соборной и Петропавловской к памятному знаку Героям Небесной сотни.
У памятного знака состоялись выступления общественных деятелей. Со словом к собравшимся обратился архиепископ Мефодий. Он поблагодарил всех, кто собрался в этот день в поддержку единства нашей Церкви и государственности. Выступали общественные деятели и представители власти.
От памятного знака Героям Небесной Сотни колонна двинулась к Аллее Героев АТО. Архиепископ Мефодий вместе с духовенством отслужил литию по погибшим. Прихожанин храма Николай Крамар вместе с сыновьями и внуком передал Свято-Воскресенском собору икону Покров Пресвятой Богородицы.
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