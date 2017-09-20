В Сумах состоялся Крестный ход в поддержку признания автокефалии Украинской Церкви В воскресенье, 6 мая, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе г. Сумы состоялась Божественная Литургия с участием большого количества верующих со всей области.

Архиерейское Богослужение завершилось Молебном за единую поместную Православную Автокефальную Церковь в Украине.

Крестный ход, в котором приняли участие духовенство Сумской епархии, представители власти, общественных организаций, участники АТО, сумское казачество и верующие Сум и области, начался от Свято-Воскресенского собора. Участники шествия прошли площадью Независимости, улицам Соборной и Петропавловской к памятному знаку Героям Небесной сотни.

У памятного знака состоялись выступления общественных деятелей. Со словом к собравшимся обратился архиепископ Мефодий. Он поблагодарил всех, кто собрался в этот день в поддержку единства нашей Церкви и государственности. Выступали общественные деятели и представители власти.

От памятного знака Героям Небесной Сотни колонна двинулась к Аллее Героев АТО. Архиепископ Мефодий вместе с духовенством отслужил литию по погибшим. Прихожанин храма Николай Крамар вместе с сыновьями и внуком передал Свято-Воскресенском собору икону Покров Пресвятой Богородицы.