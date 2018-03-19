В Сумах снова начали проверять маршрутки Специальная комиссия повторно проверяет частный общественный транспорт.

Временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта сегодня начала повторный осмотр частных автобусов, работающих на городских маршрутах.

Утром представители комиссии проверяли транспортные средства на маршрутах № 3, № 18, № 60. При осмотре, как и в первый раз, обращали внимание на внешний и внутренний вид автобусов на наличие информации о маршруте и перевозчика, стоимость проезда, страховую компанию, паспорта маршрутов, GPS, фиксировали количество единиц транспорта на линии.

Временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта будет работать на маршрутах до 16 мая включительно. Результаты будут изложены в отчете на имя городского головы.

Нынешняя проверка - повторная. Первая состоялись в марте текущего года. Тогда, суммируя результаты осмотров частных автобусов, члены комиссии дали частным перевозчикам время до 1 мая на устранение выявленных недостатков, пообещав после снова выйти на проверки.

Как сообщил один из членов этой комиссии Максим Корниенко, он отказался от дальнейшего участия в постановочных проверках.

«Сегодня 02.05.18 на e-mail пришло письмо от Отдела транспорта с графиком повторных проверок маршруток, которые начнутся 07.05 (деталей не разглашают, хотя и прекрасно понимаю, что перевозчики этот график также получили).

Официально и публично обращаюсь к Александру Лысенко, Александру Журбе и Сергею Яковенко: пока вы не будете употреблять мер к нарушителям - ни один адекватный представитель общественности не легализуют ваши подставные контрольные мероприятия своим участием.

Без выхода могу заявить, что продолжают иметь место следующие нарушения:

- необеспечение надлежащего функционирования датчиков GPS (нарушение 2.3.14 Договора);

- необорудование остановок трафаретами с указанием режима работы (графика, интервала) автобусов - нарушение п.28 Правил предоставления пассажирских услуг (постановление КМУ от 18.02.1997 №176);

- несоблюдение всех предусмотренных паспортом остановок - водители не должны ждать требования пассажира об остановке (нарушение ст. 1 Закона «Об автомобильном транспорте»);

- на линии реализованы не все предусмотренные «автобусы», в результате чего не соблюдаются графики движения (нарушение п.2.3.3 и п.2.3.5 Договора).

Напоминаю, что 19 марта перевозчики еще раз обязались к 1.04.2018 выполнить требования договоров и оборудовать все недоавтобусы средствами GPS-мониторинга. Ниже приведена информация о фактическом отображении онлайн.

Если это они уже оборудованы - договоры с нарушителями кажется быть разорваны на основании п. 6.7.7 соответствующих соглашений (где менее 50% машин на линии), если же нет - то на основании п. 6.7.8 (за невыполнение п.2.3. 14).

Уважаемые чиновники, определяйтесь: вы управляете ситуацией на рынке перевозок в городе, или ситуация вами...

(И да: речь не о показательных разрывах отношений на тех маршрутах, от которых перевозчики с удовольствием и сами откажутся... попробуйте показать, что вы власть, на «рыбных» направлениях - КП СГС «Электроавтотранс» с радостью бы отказался от исключительного статуса «пенсиовоза» и получил дополнительную выручку).

Именно сейчас отражаются на http://gps.sumy.ua/

маршрут №1 - 1 машина (должно быть 10);

маршрут №2 - 6 машин (должно быть 12)

маршрут №3 - 3 машины (должно быть 13);

маршрут №4 - 7 машин (должно быть 9);

маршрут №5 - 6 машин (должно быть 8);

маршрут №6 - 2 машины (должно быть 9);

маршрут №7 - 4 машины (должно быть 10);

маршрут №8 - 2 машины (должно быть 5)

маршрут №9 - 2 машины (должно быть 13);

маршрут №10 - 9 машин (должно быть 13);

маршрут №11 - 7 машин (должно быть 8);

маршрут №12 - 13 машин (должно быть 14)

маршрут №13 - 4 машины (должно быть 13);

маршрут №14 - 4 машины (должно быть 9);

маршрут №15 - 4 машины (должно быть 11);

маршрут №16 - 0 машин (должно быть 2)

маршрут №17 - 6 машин (должно быть 8);

маршрут №18 - 2 машины (должно быть 11);

маршрут №19 - 5 машин (должно быть 13);

маршрут №20 - 9 машин (должно быть 12)

маршрут №21 - 8 машин (должно быть 11);

маршрут №22 - 7 машин (должно быть 8);

маршрут №23 - 3 машины (должно быть 9);

маршрут №24 - 2 машины (должно быть 5)

маршрут №25 - 0 машин (должно быть 5)

маршрут №26 - 0 машин (должен быть 1);

маршрут №51 - 3 машины (должно быть 6/4)

маршрут №52 - 6 машин (должно быть 8);

маршрут №53 - 0 машин (должно быть 3);

маршрут №54 - 0 машин (должно быть 2)

маршрут №55 - 6 машин (должно быть 9);

маршрут №56 - 9 машин (должно быть 10);

маршрут №57 - 1 машина (должно быть 5)

маршрут №58 - 0 машин (должно быть 3);

маршрут №60 - 9 машин (должно быть 10);

маршрут №61 - 2 машины (должно быть 12).

Вот "должно быть" по договорам https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268131396927256&id=262234787516917 должен ездить с 06:00 до 22:00 с определенным здесь https://docs.google.com/viewer ... интервалом», - написал он.

«Я им так и ответил по электронке: за приглашение спасибо, но в ваши ролевые игры с перевозчиками я не буду играть», - прокомментировал «Данкору» М.Корниенко.

В комиссии, кроме ченинвоников остался только депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.