Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:271

Ночью в Шостке и районе горели гаражи

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 7 мая, ночью произошло два пожара в Шостке и Шосткинском районе.

В 1:31 поступило сообщение о возгорании в селе Чаплеевке. Горела дверь гаража и забор. Пожар потушили до прибытия спасателей. Огонь успел повредить лишь небольшую часть ограждения и двери. Вероятной причиной пожара специалисты считают поджог.

В это же время, в 1:34, начался пожар в гараже по улице Депутатской в Шостке, в гаражном кооперативе «Набережный». На тушение выехали два пожарных автомобиля. По прибытию спасателей пламя уже полностью охватило крышу гаража. Почти полтора часа понадобилось, чтобы ликвидировать пожар. Огонь уничтожил кровлю на площади до 24 кв. м., личные вещи владельцев, а также повредил автомобиль «Skoda».  Ущерб, причиненный пожаром, устанавливается. Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электросети гаража, пишет Шостка.info.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

04.05.2018 16:17

В Лебедине пожарные быстро потушили балкон

3 мая в 17:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на третьем этаже 5-этажного...

Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом
04.05.2018 13:39

Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом

4 мая в 1:40 в местной пожарной команды с. Добротове Кролевецкого района поступила информация о пожаре жилого дома на ул....

Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре
03.05.2018 22:47

Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре

Сегодня, 3 мая, около 22.00 начался пожар в г. Сумы на ул. Урожайная....

Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже (видео)
03.05.2018 17:58

Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже (видео)

Сегодня, 3 мая, в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по ул. Лебединская...

В Сумах горела пятиэтажка (видео)
03.05.2018 17:48

В Сумах горела пятиэтажка (видео)

В Сумах, ликвидируя пожар в пятиэтажке, пожарные спасли 1 человека, еще 4 эвакуировали....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.