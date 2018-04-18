Ночью в Шостке и районе горели гаражи

В 1:31 поступило сообщение о возгорании в селе Чаплеевке. Горела дверь гаража и забор. Пожар потушили до прибытия спасателей. Огонь успел повредить лишь небольшую часть ограждения и двери. Вероятной причиной пожара специалисты считают поджог.
В это же время, в 1:34, начался пожар в гараже по улице Депутатской в Шостке, в гаражном кооперативе «Набережный». На тушение выехали два пожарных автомобиля. По прибытию спасателей пламя уже полностью охватило крышу гаража. Почти полтора часа понадобилось, чтобы ликвидировать пожар. Огонь уничтожил кровлю на площади до 24 кв. м., личные вещи владельцев, а также повредил автомобиль «Skoda». Ущерб, причиненный пожаром, устанавливается. Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электросети гаража, пишет Шостка.info.
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