Следователю полиции, задержанному на взятке, избрали меру пресечения По ходатайству следователя СБУ, согласованного прокурором прокуратуры Сумской области, задержанному следователю полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 105 тыс. грн.

Напоминаем, что в пятницу, 4 мая 2018 года, следователя Краснопольского отделения полиции задержали по подозрению в вымогательстве и получении 7000 гривен неправомерной выгоды. Установлено, что правоохранитель, который имеет специальное звание старший лейтенант полиции, обещал местному жителю закрыть уголовное производство, начатое в отношении него по факту причинения легких телесных повреждений односельчанину. Оговоренную сумму полицейскому мужчина перечислил на банковскую карточку.

Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.