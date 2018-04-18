Следователю полиции, задержанному на взятке, избрали меру пресечения

Напоминаем, что в пятницу, 4 мая 2018 года, следователя Краснопольского отделения полиции задержали по подозрению в вымогательстве и получении 7000 гривен неправомерной выгоды. Установлено, что правоохранитель, который имеет специальное звание старший лейтенант полиции, обещал местному жителю закрыть уголовное производство, начатое в отношении него по факту причинения легких телесных повреждений односельчанину. Оговоренную сумму полицейскому мужчина перечислил на банковскую карточку.
Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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