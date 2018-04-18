В Глухове чуть не сгорел 6-квартирный деревянный дом

Уже через 5 минут на место вызова прибыл дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, загорелась пристройка одного из домов дома. Огонь быстро распространялся, была угроза опрокидывания его на другие квартиры. Усложняло ситуацию то, что все здание было деревянное.
Силами двух отделений в 10:38 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность, в 11:07 - пожар был ликвидирован.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети.
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