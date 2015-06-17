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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45155

Сумская художница за год нарисовала 365 портретов… лошадей (видео)

Сумская художница Анастасия Парфило поставила перед собой задачу - 365 картин лошадей за 365 дней.

Как оказалось, это реально, но непросто. Ровно год назад она нарисовала первую картину с изображением коня и начала проект, по условиям которого должна ежедневно создавать новую работу, говорится в сюжете ТСН.

Досуг Лошади Художница
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По тематике

07.07.2016 13:45

На Сумщине кобыла насмерть забила своего хозяина

Бездыханное тело односельчанина нашли утром на пастбище жители одного из сел Глуховского района. Как установили сотрудники полиции, мужчина скончался от...

15.12.2015 15:38

На Сумщине контрабандисты везли лошадей в Россию на убой (видео)

14 декабря на участке ответственности отдела «Великая Писаревка» военнослужащие 10-го мобильного пограничного отряда задержали два грузовых автомобиля с лошадьми....

На Сумщине пограничники задержали грузовик с лошадьми
26.06.2015 17:38

На Сумщине пограничники задержали грузовик с лошадьми

Сегодня ночью совместный пограничный наряд от отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда и спецподразделения Харьковского отряда задержали автомобиль с грузом лошадей....

Сумские пограничники не пустили украинских лошадей в Россию
22.06.2015 15:58

Сумские пограничники не пустили украинских лошадей в Россию

21 июня пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда задержали украинца, который пытался переправить в Россию лошадей....

17.06.2015 08:00

Сумские пограничники не пустили в Россию лошадей

16 июня пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда задержали украинца, который пытался переправить в Россию лошадей....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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