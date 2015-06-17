Сумская художница за год нарисовала 365 портретов… лошадей (видео)

Как оказалось, это реально, но непросто. Ровно год назад она нарисовала первую картину с изображением коня и начала проект, по условиям которого должна ежедневно создавать новую работу, говорится в сюжете ТСН.
Бездыханное тело односельчанина нашли утром на пастбище жители одного из сел Глуховского района. Как установили сотрудники полиции, мужчина скончался от...
14 декабря на участке ответственности отдела «Великая Писаревка» военнослужащие 10-го мобильного пограничного отряда задержали два грузовых автомобиля с лошадьми....
Сегодня ночью совместный пограничный наряд от отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда и спецподразделения Харьковского отряда задержали автомобиль с грузом лошадей....
21 июня пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда задержали украинца, который пытался переправить в Россию лошадей....
16 июня пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда задержали украинца, который пытался переправить в Россию лошадей....