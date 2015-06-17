Сумская художница за год нарисовала 365 портретов… лошадей (видео) Сумская художница Анастасия Парфило поставила перед собой задачу - 365 картин лошадей за 365 дней.

Как оказалось, это реально, но непросто. Ровно год назад она нарисовала первую картину с изображением коня и начала проект, по условиям которого должна ежедневно создавать новую работу, говорится в сюжете ТСН.