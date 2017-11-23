Сумская теннисистка дошла до полуфинала кубка Украины

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Оксана Поддубная в паре с Ириной Русин (Мукачево) дошла до полуфинала, чем подтвердила звание мастера спорта. В одиночном разряде, к сожалению, выбыла в первом же круге, играя с температурой. Еще одна сумчанка Анна Пархоменко вышла во второй круг в одиночке, а во втором снялась из-за травмы.
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