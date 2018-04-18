Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии

После тяжелой и неудачной игры в Житомире с командой «ГУНП-Житомир», собравшись с силами, «Ураган» на поле футбольного центра «Барса» выиграл у команды «Ирпень-АТЭ» со счетом 2:1.
На игру с командой ВС Украины «Десна» Черниговской области, которая состоится на выезде 12 мая, сборная «Ураган» выйдет уже в своей новой форме, которой она будет обеспечена от Федерации футбола Украины. Сейчас в турнирной таблице футбольного дивизиона «Север» «Ураган» занимает 6-ое место среди 10 команд.
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