Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО.

После тяжелой и неудачной игры в Житомире с командой «ГУНП-Житомир», собравшись с силами, «Ураган» на поле футбольного центра «Барса» выиграл у команды «Ирпень-АТЭ» со счетом 2:1.

На игру с командой ВС Украины «Десна» Черниговской области, которая состоится на выезде 12 мая, сборная «Ураган» выйдет уже в своей новой форме, которой она будет обеспечена от Федерации футбола Украины. Сейчас в турнирной таблице футбольного дивизиона «Север» «Ураган» занимает 6-ое место среди 10 команд.