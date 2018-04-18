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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16106

Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии

Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО.

После тяжелой и неудачной игры в Житомире с командой «ГУНП-Житомир», собравшись с силами, «Ураган» на поле футбольного центра «Барса» выиграл у команды «Ирпень-АТЭ» со счетом 2:1.

На игру с командой ВС Украины «Десна» Черниговской области, которая состоится на выезде 12 мая, сборная «Ураган» выйдет уже в своей новой форме, которой она будет обеспечена от Федерации футбола Украины. Сейчас в турнирной таблице футбольного дивизиона «Север» «Ураган» занимает 6-ое место среди 10 команд.

Спорт Ураган Участники АТО Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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