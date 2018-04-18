В Ахтырке задержали трех воров на перевозке краденых люков

Находясь на дежурстве, полицейские группы реагирования патрульной полиции увидели автомобиль ВАЗ-21115, который двигался по дороге. Внимание правоохранителей привлекла подозрительно низкая посадка машины - с первого взгляда стало понятно, что в ней перевозится что-то очень тяжелое.
«Сотрудники полиции решили проверить транспортное средство, и при осмотре салона увидели 5 крышек от канализационных люков, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - На вопрос полицейских об их происхождении, ни один из трех присутствующих в автомобиле мужчин ничего путного объяснить не смог».
Мужчин для дальнейшего установления обстоятельств происшествия пригласили в отдел полиции и допросили. Выяснилось, что они местные жители, самому старшему - 37 лет, его товарищам - 31 и 32 года.
Сейчас металлические изделия изъяты. По факту кражи уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Тройке приятелей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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