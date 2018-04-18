Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30112

В Шостке благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар

В Шостке в одном из автокооперативов горел гараж. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не явился экипаж полиции охраны, который и вызвал спасателей.

В городе Шостка в половине второго ночи наряд реагирования полиции охраны получил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из гаражей местного автокооператива. Менее трех минут понадобилось правоохранителям, чтобы прибыть на место происшествия, сообщает управление полиции охраны в Сумской области.

«Приближаясь к гаражу, мы заметили, что наружу, сквозь щели, пробивается дым, - рассказал старший сержант полиции охраны Андрей Хоменко. - Времени на раздумья не было - действовать надо было немедленно».

За считанные секунды информацию о пожаре было передано спасателям. Пожарные прибыли сразу и за считанные минуты помешали распространению огня на другие здания.

Наряд полиции охраны тоже не остался в стороне дела - вместе со спасателями выкатили из горящего помещения автомобиль «Skoda», который, кстати, остался почти невредимым.

Вскоре приехал и владелец гаража, который искренне благодарил правоохранителям и спасателям за оперативность, ведь благодаря слаженным действиям удалось избежать значительных материальных последствий.

«Причина пожара пока устанавливается, - говорит Олег Антонюк, начальник управления полиции охраны в Сумской области. - Однако, такие случаи - не редкость. Благодаря современным средствам охранной сигнализации, ежегодно поступают десятки вызовов связанных с возгоранием».

Право Пожар Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 15:15

В Глухове чуть не сгорел 6-квартирный деревянный дом

6 мая в 10:21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в шестиквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Верегинской...

Сегодня 14:27

Ночью в Шостке и районе горели гаражи

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 7 мая, ночью произошло два...

Сегодня 11:58

В Шостке обокрали коммунальщиков

Злоумышленник воспользовался оплошностью сотрудников коммунального предприятия и из незапертого помещения украл чемодан со слесарным инструментом....

04.05.2018 16:17

В Лебедине пожарные быстро потушили балкон

3 мая в 17:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на третьем этаже 5-этажного...

Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом
04.05.2018 13:39

Ночью сельские пожарные спасли от уничтожения дом

4 мая в 1:40 в местной пожарной команды с. Добротове Кролевецкого района поступила информация о пожаре жилого дома на ул....

Новости

На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин
Сегодня 17:58
В Шостке благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар
Сегодня 17:30
В Сумах мотоциклистка наехала на пешехода
Сегодня 17:30
На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы
Сегодня 17:01
Дело замначальника сумской колонии: отвод на отводе отводом погоняет
Сегодня 16:59
В Ахтырке задержали трех воров на перевозке краденых люков
Сегодня 16:51
Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии
Сегодня 16:16
Молдаванин пытался подкупить пограничников
Сегодня 16:04
Сумская художница за год нарисовала 365 портретов… лошадей (видео)
Сегодня 15:45
Сумская теннисистка дошла до полуфинала кубка Украины
Сегодня 15:29
В Глухове чуть не сгорел 6-квартирный деревянный дом
Сегодня 15:15
Следователю полиции, задержанному на взятке, избрали меру пресечения
Сегодня 14:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.