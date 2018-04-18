В Шостке благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар

В городе Шостка в половине второго ночи наряд реагирования полиции охраны получил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из гаражей местного автокооператива. Менее трех минут понадобилось правоохранителям, чтобы прибыть на место происшествия, сообщает управление полиции охраны в Сумской области.
«Приближаясь к гаражу, мы заметили, что наружу, сквозь щели, пробивается дым, - рассказал старший сержант полиции охраны Андрей Хоменко. - Времени на раздумья не было - действовать надо было немедленно».
За считанные секунды информацию о пожаре было передано спасателям. Пожарные прибыли сразу и за считанные минуты помешали распространению огня на другие здания.
Наряд полиции охраны тоже не остался в стороне дела - вместе со спасателями выкатили из горящего помещения автомобиль «Skoda», который, кстати, остался почти невредимым.
Вскоре приехал и владелец гаража, который искренне благодарил правоохранителям и спасателям за оперативность, ведь благодаря слаженным действиям удалось избежать значительных материальных последствий.
«Причина пожара пока устанавливается, - говорит Олег Антонюк, начальник управления полиции охраны в Сумской области. - Однако, такие случаи - не редкость. Благодаря современным средствам охранной сигнализации, ежегодно поступают десятки вызовов связанных с возгоранием».
6 мая в 10:21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в шестиквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Верегинской...
По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 7 мая, ночью произошло два...
Злоумышленник воспользовался оплошностью сотрудников коммунального предприятия и из незапертого помещения украл чемодан со слесарным инструментом....
3 мая в 17:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на третьем этаже 5-этажного...
4 мая в 1:40 в местной пожарной команды с. Добротове Кролевецкого района поступила информация о пожаре жилого дома на ул....