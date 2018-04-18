В Шостке благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар В Шостке в одном из автокооперативов горел гараж. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не явился экипаж полиции охраны, который и вызвал спасателей.

В городе Шостка в половине второго ночи наряд реагирования полиции охраны получил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из гаражей местного автокооператива. Менее трех минут понадобилось правоохранителям, чтобы прибыть на место происшествия, сообщает управление полиции охраны в Сумской области.

«Приближаясь к гаражу, мы заметили, что наружу, сквозь щели, пробивается дым, - рассказал старший сержант полиции охраны Андрей Хоменко. - Времени на раздумья не было - действовать надо было немедленно».

За считанные секунды информацию о пожаре было передано спасателям. Пожарные прибыли сразу и за считанные минуты помешали распространению огня на другие здания.

Наряд полиции охраны тоже не остался в стороне дела - вместе со спасателями выкатили из горящего помещения автомобиль «Skoda», который, кстати, остался почти невредимым.

Вскоре приехал и владелец гаража, который искренне благодарил правоохранителям и спасателям за оперативность, ведь благодаря слаженным действиям удалось избежать значительных материальных последствий.

«Причина пожара пока устанавливается, - говорит Олег Антонюк, начальник управления полиции охраны в Сумской области. - Однако, такие случаи - не редкость. Благодаря современным средствам охранной сигнализации, ежегодно поступают десятки вызовов связанных с возгоранием».