На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Mitsubishi», на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник.

Осматривая транспортное средство и личные вещи, пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета, от которых гражданин пытался избавиться, выбросив их из автомобиля. В дальнейшем, в кармане верхней одежды мужчины правоохранители обнаружили еще один пакет с аналогичным веществом.

36-летний украинец объяснил, что данное вещество является наркотическим средством «амфетамин», которое он использует для личного употребления.

Сейчас обнаруженное вещество, общий вес которой составила около 3 граммов, изъято. Гражданина передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.