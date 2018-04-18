Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58178

На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин

В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Mitsubishi», на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник.

Осматривая транспортное средство и личные вещи, пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета, от которых гражданин пытался избавиться, выбросив их из автомобиля. В дальнейшем, в кармане верхней одежды мужчины правоохранители обнаружили еще один пакет с аналогичным веществом.

36-летний украинец объяснил, что данное вещество является наркотическим средством «амфетамин», которое он использует для личного употребления.

Сейчас обнаруженное вещество, общий вес которой составила около 3 граммов, изъято. Гражданина передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.

Право Амфетамин Наркотики Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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