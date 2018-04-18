На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Mitsubishi», на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник.
Осматривая транспортное средство и личные вещи, пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета, от которых гражданин пытался избавиться, выбросив их из автомобиля. В дальнейшем, в кармане верхней одежды мужчины правоохранители обнаружили еще один пакет с аналогичным веществом.
36-летний украинец объяснил, что данное вещество является наркотическим средством «амфетамин», которое он использует для личного употребления.
Сейчас обнаруженное вещество, общий вес которой составила около 3 граммов, изъято. Гражданина передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.
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