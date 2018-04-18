Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Великая Писаревка» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчина предоставил пограничнику паспортный документ и денежное вознаграждение в размере 500 российских рублей за содействие в беспрепятственном пересечении госграницы, а именно за проставление в паспорте соответствующих отметок Госпогранслужбы без фактического выхода с территории пункта пропуска. Таким образом иностранец пытался продлить срок регистрации на территории Российской Федерации.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.
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