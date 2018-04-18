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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04207

Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчина предоставил пограничнику паспортный документ и денежное вознаграждение в размере 500 российских рублей за содействие в беспрепятственном пересечении госграницы, а именно за проставление в паспорте соответствующих отметок Госпогранслужбы без фактического выхода с территории пункта пропуска. Таким образом иностранец пытался продлить срок регистрации на территории Российской Федерации.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.

Право Взятка Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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