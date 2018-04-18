На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы

От участкового инспектора пограничной службы поступила информация о том, что на направлении между российским населенным пунктом Некислиця и украинским Сопычь наблюдается движение неизвестного вдоль границы со стороны России. Немедленно выдвинувшись на указанное направление, пограничный патруль неподалеку от госграницы задержал нашего соотечественника, который незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска. Мужчина предоставил пограничникам паспорт гражданина России и объяснил, что данный паспорт принадлежит родному брату, а свой он потерял на территории РФ.
Сейчас личность правонарушителя установлена. За незаконное пересечение государственной границы Украины на 49-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.
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