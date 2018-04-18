Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09302

У россиянина на границе обнаружили старинную монету

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты конца XIX века.

При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «BMW X5» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в подлокотнике между передними сиденьями салона транспортного средства обнаружил старинную монету времен Российской империи 1887 выпуска.

Сейчас выявленная монета, которая, вероятно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники
view counter

По тематике

На Сумщине СБУ блокировала механизм незаконного оформления пограничниками документов
Сегодня 11:50

На Сумщине СБУ блокировала механизм незаконного оформления пограничниками документов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой блокировали в Сумской области механизм незаконного оформления пограничниками документов, дающих законное право...

Вчера 17:58

На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин

В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу...

Вчера 17:01

На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы

В минувшую субботу в Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

Вчера 16:04

Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны
Вчера 08:35

Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны

В Великописаревском районе пограничники мобильного подразделения Сумского отряда обнаружили боеприпас времен Второй Мировой войны....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.