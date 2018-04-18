У россиянина на границе обнаружили старинную монету

При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «BMW X5» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в подлокотнике между передними сиденьями салона транспортного средства обнаружил старинную монету времен Российской империи 1887 выпуска.
Сейчас выявленная монета, которая, вероятно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой блокировали в Сумской области механизм незаконного оформления пограничниками документов, дающих законное право...
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В минувшую субботу в Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
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