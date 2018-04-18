У россиянина на границе обнаружили старинную монету В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты конца XIX века.

При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «BMW X5» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в подлокотнике между передними сиденьями салона транспортного средства обнаружил старинную монету времен Российской империи 1887 выпуска. Сейчас выявленная монета, которая, вероятно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.