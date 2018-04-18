Сумские копы с поличным задержали трех кабельных воров

Оперативно прибыв по адресу, инспекторы поднялись на 9-й этаж, где увидели трех граждан, которые сматывали отрезанный кабель. Один из мужчин, заметив полицейских, бросился по крыше наутек, однако был задержан инспекторами, как и другие двое его подельников.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.
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