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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1124

Сумские копы с поличным задержали трех кабельных воров

Экипаж патрульных получил сообщение о трех подозрительных гражданах, которые в многоэтажке на проспекте Михаила Лушпы, вероятно, похищают сетевой кабель.

Оперативно прибыв по адресу, инспекторы поднялись на 9-й этаж, где увидели трех граждан, которые сматывали отрезанный кабель. Один из мужчин, заметив полицейских, бросился по крыше наутек, однако был задержан инспекторами, как и другие двое его подельников.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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