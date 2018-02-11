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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:59193

Дело замначальника сумской колонии: отвод на отводе отводом погоняет

В деле о пьянстве за рулем замначальника Сумской колонии Владислава Павлика, которого подозревают в наезде на школьницу на пешеходном переходе, новый поворот. Сегодня, 7 мая, четвертый судья апелляции «остановил» поток отводов, отказав в удовлетворении одного из них.

Судья Апелляционного суда Сумской области Валерий Матус отказал адвокату замначальника колонии в отводе судьи Владимира Рунова.

Напомним: вся эта эпопея началась с того, что судья Заречного районного суда г. Сумы Алексей Сибилев признал виновным замначальника Сумской исправительной колонии № 116 Владислава Павлика в административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление авто в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования). Г-н Павлик с этим не согласился и вместе со своим адвокатом Рыжовым подал апелляцию. И тут началось. Апелляцию должна была рассматривать судья Литовченко, но ей адвокат Рыжов заявил отвод. Отвод должна была рассматривать судья Филонова, но и ей адвокат заявил отвод. Этот должен был рассматривать судья Рунов, но и ему адвокат заявил отвод. Последний отвод рассматривал судья Матус, который отказал в удовлетворении отвода судьи Рунову по необоснованности.

Теперь судья Рунов рассмотрит отвод судьи Филоновой. И только после этих рассмотрений отводов на отводы апелляционный суд сможет по сути рассмотреть жалобу замначальника колонии на привлечение его к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказ от освидетельствования и принять соответствующее решение. Пока же г-н Павлик считается не привлеченным к ответственности, а соответственно не лишенным водительских прав и неоштрафованным на 10200 грн.

Право Владислав Павлик
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