Кому из субсидиантов нужно подавать заявление и декларацию Учитывая, что в последние годы субсидия предоставлялась автоматически без обновления документов заявителями, Кабмин решил, что необходимо провести полномасштабную проверку получателей помощи на соответствие критериям ее получения.

Это призван сделать Реестр субсидиантов и новая программа жилищных субсидий.

Для большинства граждан, получающих субсидии и не имеющих только что купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, - всего это примерно 80-85% нынешних субсидиантов - по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты. Зато в связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты по переоформлением субсидии.

Итак, повторно Заявление и Декларацию нужно будет подать:

- арендаторам жилья;

- внутренне перемещенным лицам;

- тем семьям, которым субсидию был назначен не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

- тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

- тем семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

- тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018.