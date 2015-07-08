На Сумщине будут работать 20 летних лагерей с иностранными волонтерами Об этом во время аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова.

По ее словам, целью углубления знаний учащихся по английскому языку на базе учреждений общего среднего образования в целом запланировано функционирование 261 языкового лагеря. Также педагоги работают над тем, чтобы привлечь к этой работе еще 22 учебных заведения. Лучшие плановые показатели в этом направлении имеют Глуховский, Конотопский, Лебединский, Путивльский и Роменский районы.

«К отдыху и обучению в указанных лагерях планируется привлечь 8599 детей. В настоящее время в учреждениях общего среднего образования продолжается работа по созданию летних языковых лагерей, - отмечала директор Департамента образования и науки. - По результатам всеукраинского конкурса «GoCamp-2018» отобрано 20 учреждений общего среднего образования Сумской области из 472 заведений Украины, на базе которых будут работать летние языковые лагеря с привлечением иностранных волонтеров».