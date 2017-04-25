Ежегодную разовую выплату к 9 мая можно получить до 30 сентября

Напомним, что до 5 мая ежегодную разовую денежную помощь получили участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвы нацистских преследований.
«Если же по определенным причинам граждане не получили эту разовую денежную помощь до 5 мая, то они могут подать заявление на ее получение до 30 сентября соответствующего года, в котором осуществляется выплата», - отметил Михаил Дубровский.
Такую помощь получают ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной...
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