Ежегодную разовую выплату к 9 мая можно получить до 30 сентября Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский во время аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации.

Напомним, что до 5 мая ежегодную разовую денежную помощь получили участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвы нацистских преследований.

«Если же по определенным причинам граждане не получили эту разовую денежную помощь до 5 мая, то они могут подать заявление на ее получение до 30 сентября соответствующего года, в котором осуществляется выплата», - отметил Михаил Дубровский.