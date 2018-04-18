В Сумах мотоциклистка наехала на пешехода В результате ДТП на улице Героев Крут травмированы два человека.

Происшествие случилось 5 мая, около 19 часов. По предварительным данным, 24-летняя женщина управляя мотоциклом Viper, допустила наезд на 40-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП водитель и пешеход получили телесные повреждения. Предварительно, у женщины зафиксировали ушиб и ссадины левого коленного сустава, а у мужчины ушибы, ссадины правой кисти и правого лучезапястного запястного сустава. После оказания помощи обоих участников ДТП отпустили домой.