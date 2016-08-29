Четырех судей Сумской области ВККСУ рекомендовала назначить бессрочно Сегодня, 7 мая, стали известны первые результаты квалификационного оценивания судей. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ) после шести месяцев оценивания рекомендовала назначить бессрочно четырех судьи из Сумской области. Всего по Украине рекомендовано 95 судей.

По данным ВККСУ, из Сумской области для назначения на должности рекомендованы:

Даник Яна Ивановна, судья Путивльского районного суда,

Евтюшенкова Виктория Ивановна судья Роменского межрайонного суда,

Замченко Анна Александровна, судья Белопольского районного суда,

Маслов Виктор Васильевич, судья Тростянецкого районного суда.

Как сообщает ВККСУ на своей странице в Фейсбук, эти судьи стали первопроходцами новой процедуры, которая имеет целью проверить весь судебный корпус Украины на компетентность, профессиональную этику и добродетель. Кандидаты сдали экзамены, прошли психологические тесты, специальную проверку правоохранительных органов и собеседования. Они подтвердили соответствие занимаемой должности и смогут отправлять правосудие в судах, где не хватает судей. Ведь именно у этих судей в период с 2014 по 2017 годы закончился пятилетний срок полномочий. Соответствующее представление будет направлено в Высший совет правосудия.