Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 20:44352

Четырех судей Сумской области ВККСУ рекомендовала назначить бессрочно

Сегодня, 7 мая, стали известны первые результаты квалификационного оценивания судей. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ) после шести месяцев оценивания рекомендовала назначить бессрочно четырех судьи из Сумской области. Всего по Украине рекомендовано 95 судей.

По данным ВККСУ, из Сумской области для назначения на должности рекомендованы:

Даник Яна Ивановна, судья Путивльского районного суда,

Евтюшенкова Виктория Ивановна судья Роменского межрайонного суда,

Замченко Анна Александровна, судья Белопольского районного суда,

Маслов Виктор Васильевич, судья Тростянецкого районного суда.

Как сообщает ВККСУ на своей странице в Фейсбук, эти судьи стали первопроходцами новой процедуры, которая имеет целью проверить весь судебный корпус Украины на компетентность, профессиональную этику и добродетель. Кандидаты сдали экзамены, прошли психологические тесты, специальную проверку правоохранительных органов и собеседования. Они подтвердили соответствие занимаемой должности и смогут отправлять правосудие в судах, где не хватает судей. Ведь именно у этих судей в период с 2014 по 2017 годы закончился пятилетний срок полномочий. Соответствующее представление будет направлено в Высший совет правосудия.

Право Бессрочное назначение ВККСУ Суд
view counter

По тематике

06.03.2018 15:10

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд

Ковпаковский районный суд г.Сумы удовлетворил иск сумчанки Валентины Мощенко и отменил постановление патрульной полиции о наложении штрафа в размере 60...

27.02.2018 15:38

Мэр Сум заболел и не явился в суд

Рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы отложено на 14 марта....

20.09.2017 08:41

Роменчанин выиграл суд против лизинговой компании

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области признала недействительным договор, который житель Роменского района заключил с ООО «Лизинговая компания «Эталон», и...

03.10.2016 16:18

Суд Сугоняко против Минаева продолжится через две недели

Судья Сумского административного суда перенесла судебное заседание по иску нардепа Александра Сугоняко к экс-мэру Сум Геннадию Минаева на 17 октября....

В Глухове открыли горрайонный суд
29.08.2016 14:31

В Глухове открыли горрайонный суд

26 августа в Глухове открыли новое помещение местного горрайонного суда....

Новости

Четырех судей Сумской области ВККСУ рекомендовала назначить бессрочно
Сегодня 20:44
На сумской границе пограничники обнаружили амфетамин
Сегодня 17:58
В Шостке благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар
Сегодня 17:30
В Сумах мотоциклистка наехала на пешехода
Сегодня 17:30
На Сумщине пограничники задержали нарушителя госграницы
Сегодня 17:01
Дело замначальника сумской колонии: отвод на отводе отводом погоняет
Сегодня 16:59
В Ахтырке задержали трех воров на перевозке краденых люков
Сегодня 16:51
Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии
Сегодня 16:16
Молдаванин пытался подкупить пограничников
Сегодня 16:04
Сумская художница за год нарисовала 365 портретов… лошадей (видео)
Сегодня 15:45
Сумская теннисистка дошла до полуфинала кубка Украины
Сегодня 15:29
В Глухове чуть не сгорел 6-квартирный деревянный дом
Сегодня 15:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.