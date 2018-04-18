Сумской АТОшник хранил в гараже арсенал боеприпасов

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратился 20-летний сумчанин, который заявил, что желает добровольно сдать привезенные из зоны АТО боеприпасы. По его словам «сувениры» хранятся в гаражном помещении, поэтому по указанному мужчиной адресу отправилась следственно-оперативная группа.
Действительно, в гараже юноши полицейские и работники СБУ изъяли 4 корпуса гранат Ф-1, две 200-граммовые тротиловые шашки и РПГ-22 (ручной противотанковый гранатомет).
Сам молодой человек признался: привез боеприпасы после демобилизации, оставил рюкзак в гараже и забыл. Вчера, перебирая в гараже вещи, нашел рюкзак с оружием, и, чтобы избежать уголовной ответственности за его хранение, решил сдать все опасные вещи в полицию.
Сейчас все изъятое в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины уголовного производства направлено на экспертное исследование, ведутся первоочередные следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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