Сумской АТОшник хранил в гараже арсенал боеприпасов Четыре корпуса гранат Ф-1, две тротиловые шашки и ручной противотанковый гранатомет выдал полиции 20-летний сумчанин.

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратился 20-летний сумчанин, который заявил, что желает добровольно сдать привезенные из зоны АТО боеприпасы. По его словам «сувениры» хранятся в гаражном помещении, поэтому по указанному мужчиной адресу отправилась следственно-оперативная группа.

Действительно, в гараже юноши полицейские и работники СБУ изъяли 4 корпуса гранат Ф-1, две 200-граммовые тротиловые шашки и РПГ-22 (ручной противотанковый гранатомет).

Сам молодой человек признался: привез боеприпасы после демобилизации, оставил рюкзак в гараже и забыл. Вчера, перебирая в гараже вещи, нашел рюкзак с оружием, и, чтобы избежать уголовной ответственности за его хранение, решил сдать все опасные вещи в полицию.

Сейчас все изъятое в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины уголовного производства направлено на экспертное исследование, ведутся первоочередные следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.