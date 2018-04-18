Виновнику смертельного ДТП дали всего 4 года 4 года за решеткой проведет глуховчанин, под колесами грузовика которого погиб 12-летний мальчик.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 28-летнего жителя. Глухов, который нарушил правила безопасности дорожного движения, повлекшее смерть 12-летнего мальчика.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Полошки Глуховского района 19 октября 2017 около 19 час. 10 мин. Мальчик и девушка возвращались домой, когда сзади услышали грохот грузовика. Они остановились на обочине. Девочка стояла подальше, а парень ближе к дороге. Когда грузовик проехал, девочка увидела своего друга уже на земле. От полученных травм 12-летний мальчик скончался на месте. Водитель с места происшествия уехал, не останавливаясь.

Уже через несколько часов сотрудники полиции установили виновника ДТП. Им оказался 28-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства «КАМАЗ». Мужчина объяснил, что недавно проезжал село Полошки и даже видел детей, которые с фонариком в руках шли по обочине дороги. Но о том, что сбил мальчика, даже не догадывался. Настаивал, что не видел и не почувствовал момента столкновения. В судебном заседании свои показания он не изменил.

Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, по приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 2 года.