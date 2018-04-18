На Сумщине полицейские задержали торговца марихуаной Настоящий бизнес на наркотиках организовал 32-летний житель Великой Писаревки. Работники полиции задержали его на попытке сбыта марихуаны, и сейчас в рамках открытого уголовного производства выясняют каналы поступления наркосырья и круг его постоянных покупателей.

В Великописаревское отделение полиции поступила оперативная информация об одном из ранее судимых местных жителей, который может сбывать наркотики. Это проверили сотрудники криминальной полиции и во время оперативной закупки задержали мужчину.

«Злоумышленнику 32 года, - комментирует Руслан Забара, начальник следственного отдела Великописаревского отделения полиции. - Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и не отрицал, что и сам долгое время их употребляет. Подтверждением этому стали найденные во время санкционированного обыска у него дома устройства для употребления марихуаны и пакета с сушеной коноплей, вес которой, по выводам экспертов, достигает почти 600 граммов».

Относительно каналов поступления наркосырья, задержанный объяснил работникам полиции, что растения конопли нашел на помойке еще осенью, сорвал, принес домой, высушил, чтобы потом их употреблять. А заняться ее продажей решил из-за нехватки денег месяц назад.

В отношении подозреваемого правоохранители избрана мера пресечения - содержание под стражей. В полиции продолжают устанавливать круг его потребителей. Мужчине объявили подозрение по ч.2 ст. 307 и ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. За сбыт и хранение марихуаны ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.